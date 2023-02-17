17 Şubat 2023, Cuma
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Deprem soruşturmaları hızlandı! Karot testi nasıl yapılıyor? Kaliteli malzeme nasıl olmalı?
Deprem bölgesinde yıkılan binalarda soruşturmalar alına karot örneği ışığında yürütülüyor. Yıkılan binalardan alınan örnekler soruşturma dosyalarına giriyor. Demir örnekleri de test ediliyor. Peki karot testi nasıl yapılıyor? Kaliteli malzeme nasıl olmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay’ın konuğu olan denetçi mühendis Hacı Kan ile jeoloji mühendisi Mevlide Şengül değerlendirdi.