Deprem korkusunu nasıl yeneceğiz? Deprem neden siyasete alet ediliyor?

6,2 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürüyor. Bunun Büyük İstanbul Depremi mi yoksa daha büyük bir depremin habercisi mi? olduğu herkesin merak ettiği konu. Uzmanlar deprem korkusunun belirsizlikten beslenerek, kaygıyı artırdığı görüşünde. Diğer taraftan ise depremi siyasete alet eden bir kesim var. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan psikolog Yeliz Arda ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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