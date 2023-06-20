20 Haziran 2023, Salı
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Deprem konutları yükseliyor! Adana'da 3 bin 200 deprem konutunun inşası hızla sürüyor
Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva Mahallesi'nde 405, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde 1104, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 511, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde 581, Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 590 konut olmak üzere toplam 3 bin 200 konutun inşaatı sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.