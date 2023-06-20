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Deprem konutları yükseliyor! Adana'da 3 bin 200 deprem konutunun inşası hızla sürüyor

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 09:56
Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva Mahallesi'nde 405, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde 1104, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 511, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde 581, Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 590 konut olmak üzere toplam 3 bin 200 konutun inşaatı sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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