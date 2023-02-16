Deprem konutları ne zaman yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'e konuştu

Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelinirken sıra depremzedelerin geçici olarak barınmalarının sağlanması ve daha da önemlisi kalıcı konutların yapımına geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde gelişmelerle ilgili A Haber'e konuştu.