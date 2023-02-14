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Deprem gündemi ile toplanan Kabine sonrası Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklamaları

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Giriş: 14.02.2023 20:54
Güncelleme:14.02.2023 21:13
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ankara’daki AFAD Merkez Binası'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabine’de alınan kararlara ilişkin Başkan Erdoğan canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Depremde 35 bin 418 vatandaşımız vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Deprem bölgesine inşa çalışmalarının hızla başlayacağını duyuran Başkan Erdoğan, "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı. Muhalefetin iftiralarına sert sözlerle yüklenen ve "Baraj patladı dediler, SPK önünde istifa çağrısı yaptılar" diyen Başkan Erdoğan, "Bir olmamız, yekpare hareket etmemiz gereken zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümüyle, ana muhalefet, ciddi manada çirkinleşti." şeklinde konuştu.
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