Deprem erken uyarı sistemi! Depremi 16 saniye önceden bildirecek mi?

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin üç yıl önce başlattığı Deprem Erken Uyarı Sistemi projesinde sona gelindi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir anlattı.

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