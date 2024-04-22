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Deprem erken uyarı sistemi! Depremi 16 saniye önceden bildirecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 12:03
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin üç yıl önce başlattığı Deprem Erken Uyarı Sistemi projesinde sona gelindi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir anlattı.
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