19 Şubat 2023, Pazar
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Deprem bölgesinde yapılacak konutların özellikleri belli oldu! Bakan Murat Kurum açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamalarda deprem bölgesinde inşa edilecek olan evlerin özelliklerini canlı yayında duyururken "Mart ayı başında 30 bin konutun inşaatına başlayacağımızı söylemiştik ve bu sayıyı artıracağız." ifadelerini kullandı.