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Deprem bölgesinde fahiş fiyata rekor ceza! Fahiş fiyata 10 kat ceza

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Giriş: 01.12.2023 10:02
Kalıcı konutların yapımı sürerken ortaya çıkan fırsatçılar için de devlet harekete geçti. Bu kapsamda yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlar ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. İşte ayrıntılar...
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Fahiş fiyata 10 kat ceza
Fahiş fiyata 10 kat ceza
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