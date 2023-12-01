Deprem bölgesinde fahiş fiyata rekor ceza! Fahiş fiyata 10 kat ceza

Kalıcı konutların yapımı sürerken ortaya çıkan fırsatçılar için de devlet harekete geçti. Bu kapsamda yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlar ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. İşte ayrıntılar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN