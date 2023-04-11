11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem bölgesi için sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi

Deprem bölgesi için sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2023 08:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.  Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde hava nasıl?
Deprem bölgesinde hava nasıl?
Öcalan çıkışı! Neyi amaçlıyor?
Öcalan çıkışı! Neyi amaçlıyor?
İzmirliler kendisini jiletleyecek
"İzmirliler kendisini jiletleyecek"
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da!
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da!
Bakan Kurum’un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!
Bakan Kurum'un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!
Bakan Çavuşoğlu merak edilenleri cevapladı!
Bakan Çavuşoğlu merak edilenleri cevapladı!
CHP’nin kurşun algısı böyle çöktü!
CHP'nin kurşun algısı böyle çöktü!
Listelerde dikkat çeken isimler!
Listelerde dikkat çeken isimler!
MHP seçim beyannamesinde sona gelindi
MHP seçim beyannamesinde sona gelindi
Gözler AK Parti seçim beyannamesinde!
Gözler AK Parti seçim beyannamesinde!
Yeni fırkateynler için saçma kesme töreni
Yeni fırkateynler için saçma kesme töreni
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster