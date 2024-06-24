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Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirildi! Harita üzerinden seçilen noktanın zemin bilgilerini gösteriyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.06.2024 13:28
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu harita üzerinden seçilen noktanın zemin bilgilerini gösteren Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirdi. Ayrıntıları A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu anlattı.
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Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirildi!
Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirildi!
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