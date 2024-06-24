24 Haziran 2024, Pazartesi
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Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirildi! Harita üzerinden seçilen noktanın zemin bilgilerini gösteriyor
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu harita üzerinden seçilen noktanın zemin bilgilerini gösteren Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirdi. Ayrıntıları A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu anlattı.