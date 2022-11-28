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Denizli Valisi Ali Fuat Atik yangınla ilgili son durumu A Haber'de anlattı: Bölgedeki fabrikaları tedbir amaçlı boşalttık

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 13:24
Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken, alevlere müdahale devam ediyor. Denizli Valisi Ali Fuat Atik son durumu A Haber'de anlattı. Atik, "Şu anda ölü ve yaralı yok. Ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Bölgedeki fabrikaları tedbir amaçlı boşalttık." ifadelerini kullandı.
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