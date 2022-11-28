Denizli Valisi Ali Fuat Atik yangınla ilgili son durumu A Haber'de anlattı: Bölgedeki fabrikaları tedbir amaçlı boşalttık

Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken, alevlere müdahale devam ediyor. Denizli Valisi Ali Fuat Atik son durumu A Haber'de anlattı. Atik, "Şu anda ölü ve yaralı yok. Ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Bölgedeki fabrikaları tedbir amaçlı boşalttık." ifadelerini kullandı.

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