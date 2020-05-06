Deniz Gezmiş CHP’lilerin onayıyla idam edilmişti! 'Deniz'ler asılırken CHP ne yapıyordu? | Deniz Gezmiş kimdir? | Video

Bugün 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının 48. yıl dönümü… Üç genç, 1972 yılının 6 Mayıs’ında sabaha karşı idam edildi. “Denizler”in idam kararı 10 Mart 1972 günü TBMM çatısı altında oylanmıştı. İdam için kalkan eller arasında 28 CHP’li vekil de vardı. O gün Deniz Gezmiş'in idamı için el kaldıran CHP ne gariptir, bugün her 6 Mayıs'ta “Denizler”i anıyor. İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hikayesi...