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Deniz Gezmiş CHP’lilerin onayıyla idam edilmişti! 'Deniz'ler asılırken CHP ne yapıyordu? | Deniz Gezmiş kimdir? | Video

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06.05.2020
Bugün 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının 48. yıl dönümü… Üç genç, 1972 yılının 6 Mayıs’ında sabaha karşı idam edildi. “Denizler”in idam kararı 10 Mart 1972 günü TBMM çatısı altında oylanmıştı. İdam için kalkan eller arasında 28 CHP’li vekil de vardı. O gün Deniz Gezmiş'in idamı için el kaldıran CHP ne gariptir, bugün her 6 Mayıs'ta “Denizler”i anıyor. İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hikayesi...

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