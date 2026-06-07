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Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Van'da hafif ticari araç ile pikap çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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