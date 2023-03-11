11 Mart 2023, Cumartesi
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Deniz Akkaya Haluk Levent’in ses kaydındaki çirkin teklifini paylaştı
Deniz Akkaya, sarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında yeni açıklamalar yaptı. Haluk Levent’in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere 'yalanlama' karşılığında para teklif ettiğini anlattı. Akkaya Levent'in kendisini itibarsızlaştırmak için mağdurlara "Deniz Akkaya'nın söylediklerini yalanlayın. Paralarınızı iade ederim" dediğini söyledi ve ses kayıtları paylaştı.