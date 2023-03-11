11 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deniz Akkaya Haluk Levent’in ses kaydındaki çirkin teklifini paylaştı

Deniz Akkaya Haluk Levent’in ses kaydındaki çirkin teklifini paylaştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2023 20:40
Deniz Akkaya, sarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında yeni açıklamalar yaptı. Haluk Levent’in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğine dair önemli iddialar açıklayan ve geçmişteki mağdurlarla ilgili belgeler de paylaşan Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere 'yalanlama' karşılığında para teklif ettiğini anlattı. Akkaya Levent'in kendisini itibarsızlaştırmak için mağdurlara "Deniz Akkaya'nın söylediklerini yalanlayın. Paralarınızı iade ederim" dediğini söyledi ve ses kayıtları paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deniz Akkaya paylaştı! Şok ses kaydı
Deniz Akkaya paylaştı! Şok ses kaydı
Girişimci kadınların başarı dolu hikayesi!
Girişimci kadınların başarı dolu hikayesi!
Küçük Ahmet A Haber’e konuştu? Neden Kur’an okudu
Küçük Ahmet A Haber'e konuştu? Neden Kur'an okudu
AK Partili 807 belediye deprem bölgesinde!
AK Partili 807 belediye deprem bölgesinde!
27 bin 253 konutun yapımı başladı
"27 bin 253 konutun yapımı başladı"
Depremde can kaybı artıyor!
Depremde can kaybı artıyor!
OSB’lerde deprem sonrası üretim
OSB'lerde deprem sonrası üretim
90’lı yılların kördüğümü: Koalisyonlar
90'lı yılların kördüğümü: Koalisyonlar
Fatih Erbakan A Haber’e konuştu
Fatih Erbakan A Haber’e konuştu
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydiler
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydiler
Fatih Erbakan ne karar verecek?
Fatih Erbakan ne karar verecek?
Fondaş medyadan anket manipülasyonu!
Fondaş medyadan anket manipülasyonu!
Daha Fazla Video Göster