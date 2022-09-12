12 Eylül 2022, Pazartesi
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Demokrasi tarihine kara bir leke! 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçti | Zincirbozan'da 16 siyasetçi 121 gün esaret yaşadı
Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. Zincirbozan'da 16 siyasetçi 121 gün esaret yaşadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.