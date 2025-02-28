Demirtaş: Elimden geleni yapacağım!

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'PKK lağvedilsin' çağrısına ilişkin açıklama yaptı. "Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ömür versin." diyen Demirtaş, "Hayatlarının son dönemecinde tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN