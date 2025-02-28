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Demirtaş: Elimden geleni yapacağım!

Demirtaş: Elimden geleni yapacağım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 21:46
Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'PKK lağvedilsin' çağrısına ilişkin açıklama yaptı. "Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ömür versin." diyen Demirtaş, "Hayatlarının son dönemecinde tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım." ifadelerini kullandı.
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