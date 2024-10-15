15 Ekim 2024, Salı
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Demir Kubbe’nin çöküşü! Dr. Aliyev: Kayıplar fazla! Güvenli ülke algısı bitti
İsrail ateş çemberine çevirdiği Orta Doğu’da kendini imha etme başladı. Toparlanma süreci giren Hizbullah’ın saldırılarında ağır kayıplar veren İsrail’in yardımına ABD’de yeni füze sistemleri ile koştu. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev, “İsrail’in kayıpları çok fazla güvenli ülke algısı çöktü. ABD yardımı daha da agresif yapacaktır. İran’ın stratejik tesislerine saldırılar küresel savaşa gider ancak ben bunu öngörmüyorum. İsrail karadan Lübnan için kurduğu planlar tutmadı.” dedi.