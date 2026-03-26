Demir Kubbe delik deşik! A Haber Ganei Tikva'daki yıkımı görüntüledi

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Ortadoğu’yu sarsan İran saldırılarının merkez üssü Tel Aviv’den bildirdi. Savaşın en sıcak noktası olan Ganei Tikva bölgesinde patlamaların şiddetiyle sokaklar savaş alanına dönerken, füze parçalarının isabet ettiği onlarca araç küle döndü. Siren seslerinin susmadığı, "Demir Kubbe"nin çaresiz kaldığı o dehşet anlarında can pazarı yaşanırken, bölgedeki son durumu ve askeri stratejilerin perde arkasını A Haber ekibi canlı yayında saniye saniye aktardı.