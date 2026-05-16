26 yıllık sır perdesi aralanıyor: Çağla Tuğaltay cinayetinde “luminol” incelemesi

İstanbul’da 26 yıl önce evinde boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında, gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekipler, 'Luminol' inceleme ve gelişmiş ses analizleri ile katil zanlısının izini sürüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, cinayetin seyrini değiştirecek kritik detayları ve teknolojik hamleleri canlı yayında aktardı.