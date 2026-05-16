Rojin Kabaiş dosyası için özel ekip: Sır perdesi aralanıyor mu?

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş davasında tüm Türkiye’nin beklediği haberler gelmeye devam ediyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yürütülen titiz soruşturmanın detaylarını ve kurulan özel ekiplerin çalışmalarını aktardı. Rojin’in ölümündeki sır perdesini aralamak için baz istasyonu analizlerinden Çin’e gönderilen telefona kadar her ayrıntı mercek altına alınırken, "kusursuz cinayet yoktur" prensibiyle hareket ediliyor.