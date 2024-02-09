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Dem Parti’nin İstanbul adayları belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 16:17
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni İBB adayı olarak gösterildi. Partiden yapılan açıklamanın detaylarını İlter Yeşiltaş aktardı.
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