Dem Parti’nin İstanbul adayları belli oldu

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni İBB adayı olarak gösterildi. Partiden yapılan açıklamanın detaylarını İlter Yeşiltaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN