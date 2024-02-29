DEM Partili Koca’nın skandal hareketi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha dem partili bir milletvekilinin provokasyonuna sahne oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü'nün kürsüde konuştuğu sırada, DEM Partili Perihan Koca'nın yaptığı skandal hareket tansiyonu yükseltti. İki partinin milletvekilleri arasında tartışma yaşandı, oturuma ara verildi.

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