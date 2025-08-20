DEM Parti’den özerklik iddialarına yalanlama

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın özerklik talebi iddiasına DEM Parti’den sert tepki geldi. DEM Parti, Arslan’ın açıklamalarını yalan ve manipülasyon olarak nitelendirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, “Komisyon gündemine hiç gelmemiş konuları çarpıtmak, kamuoyuna yalan ve iftira yoluyla sunmak, Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur” açıklamasını yaptı.

