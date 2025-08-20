20 Ağustos 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları DEM Parti'den özerklik iddialarına yalanlama
DEM Parti’den özerklik iddialarına yalanlama

DEM Parti'den özerklik iddialarına yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 20:33
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın özerklik talebi iddiasına DEM Parti’den sert tepki geldi. DEM Parti, Arslan’ın açıklamalarını yalan ve manipülasyon olarak nitelendirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, “Komisyon gündemine hiç gelmemiş konuları çarpıtmak, kamuoyuna yalan ve iftira yoluyla sunmak, Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur” açıklamasını yaptı.
