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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Görüşmenin kritik konusu İstanbul! İşte Kandil'in siyasi üssünün talepleri...

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Giriş: 11.01.2024 08:55
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin ittifak yaptığı DEM Parti, bugün yerel seçimlerde işbirliği için CHP'yi ziyaret edecek. CHP, İstanbul'da destek almak için taviz vermeye hazır bulunurken kulislerde DEM Parti'nin İmamoğlu'na destek karşılığında iki ilçeyi isteyeceğini ifade edildi. İşte detaylar...
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