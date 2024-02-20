DEM İstanbul’da seçime giriyor!

DEM Parti'nin İstanbul'da seçime giremeyeceği ile ilgili iddialar hakkında İl Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi. DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor. İl Seçim Kurulu açıklamasına göre DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor. Başvurunun 16.55'te alındığı incelemenin 17.14'te sona erdiği bildirildi. DEM Parti'den de sosyal medya üzerinden bir paylaşım geldi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun."

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