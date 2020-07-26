Değiştiremedikleri tek lider: Recep Tayyip Erdoğan... A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar

Yunanistan'ın son günlerdeki saldırgan tutumu... Mısır'ın Libya'ya asker gönderme kararı... 2010-11 yılları arasında başlayan 'Arap Baharı' ve Türkiye'nin komşularında son yıllarda yaşanan lider değişiklikleri... Tüm bunlar ne anlama geliyor? A Haber ekranında yayınlanan Diplomasi programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, "Arap Baharı 2010-11 yılında çıktıktan sonra bizi çevreleyen ülkelerde hep liderler değişti. Bu liderlerin yerine daha çok Avrupa Birliği ve ABD ile uyumlu çalışan liderler getirildi. Tek değiştiremedikleri Tayyip Erdoğan..." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın son günlerdeki saldırgan tutumu? Mısır'ın Libya'ya asker gönderme kararı? 2010-11 yılları arasında başlayan 'Arap Baharı' ve Türkiye'nin komşularında son yıllarda yaşanan lider değişiklikleri... Tüm bunlar ne anlama geliyor? A Haber ekranında yayınlanan Diplomasi programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, "Arap Baharı 2010-11 yılında çıktıktan sonra bizi çevreleyen ülkelerde hep liderler değişti. Bu liderlerin yerine daha çok Avrupa Birliği ve ABD ile uyumlu çalışan liderler getirildi. Tek değiştiremedikleri Tayyip Erdoğan..." ifadelerini kullandı.