Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu daha sonra ise gazetecilere operasyonun detaylarını ve ele geçirilen bilgileri anlattı. Bakan Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri'nin Mahmut Özden olduğunu duyurdu. Peki DEAŞ'ın sözde emiri nasıl yakalandı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, detayları canlı yayında anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

BAKAN SOYLU DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Soylu daha sonra Giresun'da gazetecilere şu bilgileri paylaştı:

"Eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla ele geçirildi. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başlatıldı. Netice itibariyle sözde emir Mahmut Özden'e ulaşıldı. En nihayetinde evinde yapılan aramalarda, bir dijital materyal ve bilgisayarlara el konuldu. Bilgisayarda elde edilen süreçlerden, Irak ve Suriye'den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturarak, Türkiye'de eylem hareketlilik oluşturacağı, bir takım silah ve mühimmatların gömüleceği yerler, yine bir takım grupların Türkiye'ye ekonomik açıdan zarar vereceği değerlendirilen gruplara eylem yapmak ve aynı zamanda da siyasi ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye'ye götürülmesi hususunda bir planlarının olduğu çok net bir şekilde ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Elbette ki Emniyet Teşkilatımıza, İstihbarat Teşkilatımızı, MİT İstihbaratımızı İstanbul Emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli bir çalışmayı ortaya çıkardılar.

Çok zor bir sınırdayız. Zor bir alandayız. Vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Kafamı karıştıran başka işler de var. Aslında DEAŞ'a baktığınızda, hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin de planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin ve nereden motivasyon sağladığına bakmamız lazım. Arkadaşlarımız bununla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Buna ait riski de bu vesileyle ölçme ve buna karşı önlemler almaya çalışıyorlar."

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.