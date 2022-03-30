İsrail, son bir haftada üçüncü kez saldırı ile sarsıldı. Saldırıların ardında DEAŞ terör örgütünün olduğu belirtiliyor. DEAŞ İsrail'de neden saldırılar düzenliyor? DEAŞ yeniden sahaya mı sürülüyor? Bölgede yeni oyunlar mı kuruluyor? Yeni hedefleri ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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