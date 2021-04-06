Darbe imalı bildirinin hedefi ne? A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmeler: Bu bir darbe girişimidir!

Son dakika haberi... Darbe imalı bildirinin asıl hedefi ne? CHP emekli amirallerin yayınladığı bildirinin neresinde? Amirallerin siyasi ayağı CHP mi? Darbe imalı bildirinin arka planında ne var? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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