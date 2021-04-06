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0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Darbe imalı bildirinin hedefi ne? A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmeler: Bu bir darbe girişimidir! Darbe imalı bildirinin hedefi ne? A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmeler: Bu bir darbe girişimidir! Giriş: 06.04.2021 12:40 Güncelleme:06.04.2021 13:02 Son dakika haberi... Darbe imalı bildirinin asıl hedefi ne? CHP emekli amirallerin yayınladığı bildirinin neresinde? Amirallerin siyasi ayağı CHP mi? Darbe imalı bildirinin arka planında ne var? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. DİĞER