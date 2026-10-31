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Bakan Kurum'dan COPArt paylaşımı! COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesi olacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Kurum'dan COPArt paylaşımı! COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'daki COP31 alanını “Hâlâ Mümkün” temalı COPArt Projesi kapsamında açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanacak. İklim eylemi çağrısının yapılacağı 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda 1.000'in üzerinde eser ve 50'den fazla açık hava enstalasyonu yer alacak. COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum, doğanın hikâyesini sanatın gücüyle dünyaya anlatacaklarını belirtti.

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