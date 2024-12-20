D-8 zirvesinde Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri! Okan Müderrisoğlu A Haber değerlendirdi

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini ve son dönemdeki diplomatik temasları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşmelerin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirten Müderrisoğlu, bu süreçte D-8’in de kritik bir rol oynadığını vurguladı.

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