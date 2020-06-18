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Cüneyt Özdemir’den HDP'li Garo Paylan’ı terleten soru! PKK'ya "terör örgütü" diyemedi

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Giriş: 18.06.2020 16:11
Güncelleme:18.06.2020 16:13
Cüneyt Özdemir, YouTube yayınında HDP'li Garo Paylan ile röportaj gerçekleştirdi. Cüneyt Özdemir, Garo Paylan’a 3 defa ''PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti ama bir cevap alamadı.

HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı programa konuk oldu.

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Özdemir, Paylan'a "Üçüncü kez soruyorum cevabı çok basit. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak milletvekili olarak terör örgütü olarak görüyor musunuz?" diye soru yöneltti. Net cevap vermekte zorlanan Paylan, terör örgütü PKK'ya "terör örgütü" diyemedi.

GARO PAYLAN KİMDİR?

Türkiye Ermenisi olan Garo Paylan, 3 Ekim 1972 doğumlu ve aslen Malatyalıdır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Ermeni cemaat, okul ve vakıflarında çeşitli faaliyetler yürütmüştür.

Paylan, Sözde Ermeni Soykırımını gerekli bilgi ve temelden yoksun bir şekilde her yerde savunup propagandasını yapmaktadır. Kendisi halen HDP'de siyasete devam ediyor.

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