Cumhuriyet’in skandal manşeti! Vali yardımcısı Salih Altun: Bürokratları siyasi çekişmenin içerisine çekmemek gerekir

Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde millete ve milletin çocuklarına hizmet eden vakıfları hedef aldı. ENSAR, TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıflara paralel terör örgütü diyerek çamur atmaya çalışan Cumhuriyet’e tepkiler yükselirken habere konu olan vali yardımcısı Salih Altun, kendisinin görevden uzaklaştırılmasını vakıflara bağlayan Cumhuriyeti yalanladı ve gerçekleri bir bir anlattı. A Haber’e konuk olan Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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