Çocuklar sosyal medyada yalnız bırakılmamalı: Ebeveynlere kritik uyarılar

Son dönemde çocuklar ve gençler arasında şiddet olaylarının gündeme gelmesiyle sosyal medya kullanımı da yeniden tartışılıyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, kontrolsüz dijital mecraların çocuklar açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekerek, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Demircan, ebeveynlerin çocukların kimlerle iletişim kurduğunu takip etmesini ve sosyal medya platformlarındaki ebeveyn denetimlerinin aktif hale getirilmesini önerdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Aydın Baytar, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini ve dijital dünyadaki riskleri araştırdı.