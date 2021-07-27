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Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler! Türk askerine 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi

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Giriş: 27.07.2021 12:33
Halk TV yayınında sunucu Ayşenur Arslan'ın "Afganistan'a asker göndereceğiz değil mi?" sorusuna yanıt veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Öyle görünüyor, artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" ifadesini kullandı.
Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler!
Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler!
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