VideolarGündem VideolarıCumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler! Türk askerine 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi
Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan Halk TV yayınında skandal sözler! Türk askerine 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2021 12:33
Halk TV yayınında sunucu Ayşenur Arslan'ın "Afganistan'a asker göndereceğiz değil mi?" sorusuna yanıt veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Öyle görünüyor, artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" ifadesini kullandı.