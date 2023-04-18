18 Nisan 2023, Salı
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Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler! Hakaret etti
Suudi Arabistan'da sıkça yaşanan çekirge ve cırcır böceği istilası geçtiğimiz yıllarda da Kabe'de yaşandı. Sosyal medyada o ana ilişkin ortaya çıkan görüntüler "hamam böceği istilası" şeklinde paylaşılmaya başlandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da Kabe'de hamam böceği istilası diye yayılan görüntüyü paylaşarak Müslümanlara hakaret yağdırdı. Kırıkkanat'ın, "Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez... Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!" şeklindeki sözlerine tepki yağdı.