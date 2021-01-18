İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen programı "İbo Şov"a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan’a Cumhuriyet Gazetesi’nden linç kampanyası başlatıldı. Bu skandal haber daha program başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medyadan servis edildi. Sanatçılara şuursuzca yüklenen sosyal medya kullanıcıları skandal ifadeler kullandı. Programa katılan sanatçıların sırf İbrahim Tatlıses’in Başkan Erdoğan’a sevgisinden dolayı linç edilmesi büyük tepki topladı.

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen programı "İbo Şov"a katılan Haluk Levent, Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Turan'a Cumhuriyet Gazetesi'nden linç kampanyası başlatıldı.

Bu skandal haber daha program başladıktan kısa bir süre sonra sosyal medyadan servis edildi.

Sanatçılara şuursuzca yüklenen sosyal medya kullanıcıları skandal ifadeler kullandı.

Programa katılan sanatçıların sırf İbrahim Tatlıses'in Başkan Erdoğan'a sevgisinden dolayı linç edilmesi büyük tepki topladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin daha önceden kurguladığı bu skandal haber A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yorumlandı.

Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel bu yaşananlara tepkilerini dile getirdiler.

"CUMHURİYET GAZETESİ SUÇLU"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İbo Şov'a gelen sanatçılar İbrahim Tatlıses'e olan sayılarından, sevilerinden dolayı oraya geliyor. Bırakın adama tavrı, her şeyini bir tarafa bırakarak geliyorlar." şeklinde konuştu.

Övür, burada yapılan haberden dolayı "Cumhuriyet Gazetesi suçlu" mesajını verdi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR DİL"

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Çok tehlikeli bir dil. Bu sanatçıların düşüncelerini tasvip edersiniz ya da etmezsiniz ama sanatlarıyla eğer varsa sanatına bakıp not vereceksiniz" dedi.

"SEBAHAT AKKİRAZ'I SİYASETEN HİÇ TASVİP ETMEM AMA...

Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner ise, "Sebahat Akkiraz'ı siyaseten hiç tasvip etmem, parlamentoda beraber de bulunduk ama sesine yorumuna hayranım. Ne var yani. Sebahat Hanım beni nereye çağırsa giderim. Ne var bunda." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KUTUPLAŞTICI DİLİ!

Programda ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden sanatçılar için sarf ettiği "Yalakadan sanatçı olmaz" sözleri ise bu kutuplaştırmada etkili olduğu genel görüş olarak sunuldu.

