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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Cumhuriyet 97. Yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Giriş: 29.10.2020 11:24 Güncelleme:29.10.2020 11:27 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz." mesajını verdi. DİĞER