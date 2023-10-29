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Cumhuriyet 100 yaşında! Kutlamalar sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 08:48
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da törenler düzenlenecek. Vatan caddesindeki geçit töreni sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki hangi yollar kapalı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural anlattı.
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