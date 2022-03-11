11 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rusya'ya yaptırım düşünmüyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna zirvesini, ABD merkezli haber kanalı CNN International'a değerlendirdi. Diplomasinin önemine vurgu yapan Kalın, "Bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin'den gelecek" dedi. Kalın, güven kanalını açık tutmak için Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.