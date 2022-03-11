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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rusya'ya yaptırım düşünmüyoruz

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Giriş: 11.03.2022 13:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna zirvesini, ABD merkezli haber kanalı CNN International'a değerlendirdi. Diplomasinin önemine vurgu yapan Kalın, "Bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin'den gelecek" dedi. Kalın, güven kanalını açık tutmak için Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.
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