17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.11.2019

Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı

İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 7 yabancının kendi dillerinde Türkiye'yi anlattığı "Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filmi, dünya genelinde sosyal ağ ve dijital platformlarda tanıtılacak

Yabancılara sorulan "Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?" sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin tarihi, kültürel ve doğal mekanlarından görüntülere yer veriliyor

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filminde, 7 yabancı kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı.

Yıllar önce Türkiye'de yaşamayı tercih eden 7 yabancının kendi dillerinden ve gözlerinden Türkiye'yi anlattığı film, Avrupa ile ABD başta olmak üzere dünya genelinde sosyal ağ ve dijital platformlarda tanıtılacak ve yayınlanacak.

Filmde kısa kısa Türkiye'de yaptıkları işlerden bahseden yabancılar, daha sonra kendilerini etkileyen tarihi ve turistik mekanlar ile Türk mutfağını anlatıyor.

Türkiye'deki kültürel çeşitliliğe hayranlıkların da ifade edildiği videoda, bazı yabancılar ülkeleri ile Türkiye'yi kıyaslıyor.

Yabancılara sorulan "Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?" sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin farklı şehirlerindeki tarihi, kültürel ve doğal mekanlardan görüntülere yer veriliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filmi, "Türkiye'de yaşayan yabancılardan ülkemizdeki deneyimlerini 3 kelimeyle anlatmalarını istedik." mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

Filmde, Hırvatistan, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş öğretim görevlisi, foto muhabiri, kripto yatırım uzmanı, ithalat-ihracatçı, müzisyen, model, grafik tasarımcı, ressam gibi farklı meslek kollarından yabancılar, Türkiye'deki deneyimlerini aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Türkiye'yi böyle anlattılar
Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Türkiye'yi böyle anlattılar
Saldırıya uğrayan başörtülü öğrencinin avukatı açıkladı...
Saldırıya uğrayan başörtülü öğrencinin avukatı açıkladı...
İşte OHAL ve KHK gerçeği
İşte OHAL ve KHK gerçeği
Doğu Perinçek'ten diplomasi zaferi yorumu
Doğu Perinçek'ten diplomasi zaferi yorumu
HDP'li milletvekili polis kalkanına koşarak kafa attı
HDP'li milletvekili polis kalkanına koşarak kafa attı
Pompalı silahla 3 kişiyi öldürdü, linçten polis kurtardı
Pompalı silahla 3 kişiyi öldürdü, linçten polis kurtardı
Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı
Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı
Barış Pınarı Harekatı şehidi Adana'da toprağa verildi
Barış Pınarı Harekatı şehidi Adana'da toprağa verildi
Dünyanın görmezden geldiği gerçekler!
Dünyanın görmezden geldiği gerçekler!
Suriye sınırında son dakika gelişmesi
Suriye sınırında son dakika gelişmesi
Başörtülü kızlara saldırı olayında flaş gelişme...
Başörtülü kızlara saldırı olayında flaş gelişme...
YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır
"YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır"
Daha Fazla Video Göster