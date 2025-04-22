Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hayali üzerine kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konserini verecek. Türkiye yüzyılının ilk orkestra ve korosundaki minikler, bağlama, ud, kemençe, kanun, ney gibi enstrümanlar ile geleneksel çalgıları ve müziği yaşatmayı hedefliyor.

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