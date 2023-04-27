Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 14 Mayıs öncesi flaş sözler: Müjdeler vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas arasındaki hızlı tren hattı açılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay, yeni müjdeler vermeye devam edeceklerini duyururken; bugüne kadar atılan adımlara da değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Hangi alana giriyorsak oyun değiştirici boyutta giriyoruz." ifadelerini kullandı.

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