Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'de "Fetullah Gülen" açıklaması: Mücadelemiz devam edecek

Vatan haini Fetullah Gülen öldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Bu vesileyle inşallah iyice dağılır bu yapı. Türkiye’ye çok büyük bedeller ödetti. 15 Temmuz’da maalesef şehitlerimiz oldu gazilerimiz oldu. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık afiyet diliyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz için bu haber önemli diye düşünüyorum. Bundan mutlaka dersler çıkarılması lazım toplum olarak baktığımızda. Yabancı bir takım istihbarat örgütlerinin aracı olarak ülkemizi karıştırmaya çalışan demokratik düzeni antidemokratik yollarla farklı yöntemlerle yıkmaya çalışan güçlere karşı çok daha dirençli bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Türkiye çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu büyük tehditi bertaraf etti ama her zaman için uyanık olmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem FETÖ’den artık yapılar hem de diğer olası başka yapılanmalara karşı mutlaka uyanık olmamız gerekiyor. Dost ve kardeş ülkelere de aynısını tavsiye ediyoruz. Biz yaşadık onlar yaşamasınlar. Uluslararası arenada da bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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