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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Mehmet Şimşek Katar Emiri Al Thani ile görüştü

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Giriş: 09.07.2023 13:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü. Yılmaz, "İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve ekonomi işbirliği imkanlarını ele aldık" dedi.
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