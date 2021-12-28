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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği Hatem teyze konuştu

İHA
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Giriş: 28.12.2021 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği ve en kısa zamanda evine ziyarete gideceğini söylediği 73 yaşındaki AK Parti gönüllüsü Hatem teyze konuştu. Kurt, “Türkiye’nin gelişimi Erdoğan’ın liderliğinde büyüdü de büyüdü. Samimi bir lider, baba, kardeş” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın sonunda teşkilatta uzun yıllar görev yapan Hatem Kurt'a plaket vermiş, kendisiyle sohbet etmişti. Erdoğan ayrıca, en kısa zamanda Hatem Kurt'u evinde de ziyaret edeceğini belirtti. Toplantıda Hatem Kurt'un belgesele dönüştürülen hayat hikayesi de dev ekranda katılımcılara izletildi. 2002 yılından itibaren AK Parti'nin pek çok farklı kademesinde görev aldığı öğrenilen Kurt şu an partinin Sarıyer Kısırkaya Mahalle Başkanlığını yürütüyor. Hatem Kurt, eşi Burhan Kurt ile birlikte Kısırkaya'daki mütevazı evlerinde yaşıyor ve ilerlemiş yaşına rağmen AK Parti'nin çalışmalarında bulunmaya devam ediyor. Erdoğan'ı cezaevine girdiği dönemde televizyonda gördüğü ilk andan bu yana desteklediğini belirten Hatem Kurt, Erdoğan'ı samimi bir lider, baba, kardeş olarak tanımlıyor ve Türkiye'nin Erdoğan ile birlikte birçok alanda gelişim sağladığını söylüyor.
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