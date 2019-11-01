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01.11.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Erdoğan camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine seslenen Meliha Sarı'yı yanına çağırarak mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından çıktıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne yürüyerek geçti.

Cuma namazında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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