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Cumhur İttifakı Kayseri Belediye Başkanı Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç A Haber'de: 16 ilçemiz var Cumhur İttifakı 17-0

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 09:23
Kayseri bütçesine göre en çok yatırım yapan belediye oldu. En çok yatırım hangi alanda oldu? Bugüne kadar hangi hizmetler yapıldı? Kayseri için yeni projeleri ne? Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.
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16 ilçemiz var Cumhur İttifakı 17-0
"16 ilçemiz var Cumhur İttifakı 17-0"
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