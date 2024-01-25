Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıkladı. Murat Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini duyurdu. İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapılacağını belirten Kurum, Silivri'ye metrobüs geleceğini, Esenler ve Harem otogarlarının taşınacağını, İSPARK'ta yüzde 25 indirim yapılacağını ve taksi sorununun da çözüleceğini söyledi. İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirten Murat Kurum, gençlere de yüzde 40 oranında indirim yapılacağını söyledi. Kurum ayrıca ilk defa evlenen vatandaşlara 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacağını duyurdu. Murat Kurum'un projelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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