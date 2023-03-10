10 Mart 2023, Cuma
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Cumhur İttifakı genişliyor mu? Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber’de açıkladı: 3-4 partiyle olumlu süreç var
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 6’lı koalisyona tepki gösteren Destici, “HDP’nin talepleri masanın metninde var. Kimi kandırıyorlar? Bütün Anadolu’yu gezerek anlatacağız” dedi. Destici Cumhur İttifakı’nın genişlemesi konusunda “Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız.” İfadelerini kullandı.